No habrá DLC para TLOU II, confirma Naughty Dog

Independientemente de lo que pienses sobre la historia de The Last of Us Part II, no esperes que se extienda con algún DLC. El director del juego, Neil Druckmann, dijo que no hay planes de lanzar contenido adicional, así que habrá que esperar hasta una tercera parte para regresar a este mundo post-apocalíptico.

La noticia viene por parte del podcast Kinda Funny con Greg Miller, donde Druckmann, Ashley Johnson (Ellie) y Troy Baker (Joel) hablaron sobre la historia del juego. Miller preguntó si habría DLC para TLOU II, ya que el primer juego sí lo tuvo, a lo que Druckmann respondió lo siguiente:

“Con The Last of Us creo que teníamos un pase de temporada o algo así, que anunciamos antes que sí habría contenido DLC de la historia. Así que no, no hay planes para hacer DLC.”

Por suerte, no habrá que esperar siete años para conocer nuevas aventuras en este universo, pues no olvidemos que HBO está trabajando en una serie de The Last of Us, la cual contará con la participación de Druckmann y Craig Mazin, creador de la serie Chernobyl. La mala noticia es que Druckmann no sabe si su siguiente proyecto será TLOU III o algo totalmente nuevo.

Fuente: Kinda Funny