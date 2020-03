¡HBO prepara serie de The Last of Us!

Así de la nada, se ha anunciado que The Last of Us tendrá su propia serie en HBO, y estará encabezada por Craig Mazin, creador de la serie limitada Chernobyl. Pero Mazin no es la única persona importante involucrada en su desarrollo, pues el escritor y director creativo del juego, Neil Druckmann, también participará en el proyecto como productor ejecutivo.

Carolyn Strauss también fungirá como productora ejecutiva junto con Evan Wells, el presidente de Naughty Dog. El proyecto es una co-producción con Sony Pictures Television y en asociación con PlayStation Productions.

Mazin, quien reveló ser un fan del juego, declaró lo siguiente:

“Neil Druckmann es indudblemente el mejor guionista trabajando en la industria de los videojeugos, y The Last of Us es su obra maestra. Tener la oportunidad de adaptar su increíble trabajo ha sido mi sueño durante años, y estoy honrado por hacerlo junto a Neil.”

Por su parte, Druckmann dijo lo siguiente respecto a trabajar con Mazin:

“Desde la primera vez que me senté con Craig estuve asombrado por su acercamiento hacia la narrativa y su amor y profundo entendimiento sobre The Last of Us. Con Chernobyl, Craig y HBO crearon una intensa, apantallante, y emocional obra maestra. No podría pensar en un mejor compañero para traer la historia de The Kast of Us a la televisión.”

Al parecer, esta no será la única serie siendo desarrollada en PlayStation Productions. El co-presidente de Sony Pictures Television Studios, Chris Parnell, confirmó lo siguiente:

“Esta será la primera de muchas series que queremos desarrollar junto a nuestros amigos en PlayStation Productions. The Last of Us es un brillante logro en narrativa y desarrollo de personajes, y somos afortunados de tener la oportunidad por trabajar con este equipo para adaptarla.”

Fuente: The Hollywood Reporter