Escucha el doblaje latino que tendrá la película de ¡Scooby!

Scooby-Doo regresará a la pantalla grande en su siguiente película ¡Scooby!, en donde conoceremos la historia de origen de este personaje, además de que obviamente todo el equipo de La Máquina del Misterio se embarcará en una nueva aventura. Por medio de un reciente adelanto, cortesía de Warner Bros., por fin sabemos cómo se escucharán nuestros personajes favoritos con doblaje latino.

Como te podrás haber dado cuenta, el elenco no está conformado por las voces de la caricatura de los 70’s, pero eso no significa que no haya importantes y talentosos artistas involucrados en el proyecto. Scooby será interpretado por Mauricio Pérez (Krusty en Los Simpson, Benito y Cucho en la reciente serie de Don Gato y su Pandilla), Shaggy es Miguel Ángel Ruíz (Caballeros del Zodiaco, Death Note y Escandalosos), Fred es Héctor Manuel Gómez (Itachi en Naruto, BMO en Hora de Aventura), Daphne es Carla Castañeda (Harley Quinn en los videojuegos de DC, Lola Bunny) y Velma es Jocelyn Robles (Bellota, She-Ra).

Además de este tráiler, Warner también ha compartido nuevas imágenes que puedes ver a continuación. Recuerda hacer click sobre ellas para verlas en tamaño completo:

¡Scooby! llegará a todos los cines el 13 de mayo 2020.

Fuente: Warner Bros.