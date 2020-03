Descubren gracioso easter egg en God of War

A pesar de haber salida hace ya dos años, God of War nos sigue sorprendiendo. El más reciente descubrimiento tal vez no sea lo más relevante o importante que verás hoy, pero seguramente sí te sacará una sonrisa. Un usuario ha logrado hackear la cámara dentro de esta exclusiva de PlayStation 4, permitiendo moverla libremente duramente cinemáticas, y lo que descubrió gracias a esto es bastante interesante. Velo por ti mismo aquí.

So @corybarlog who was responsible for this little easter egg? pic.twitter.com/FLYBh1Nfdm

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020