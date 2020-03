¡Aquí las increíbles Ediciones de Colección de Ghost of Tsushima!

El día de hoy Sony y Sucker Punch finalmente dieron a conocer la fecha de lanzamiento para el anticipado Ghost of Tsushima, pero eso no fue todo lo que anunciaron. Además de conocer cuándo podremos disfrutar de esta próxima exclusiva, también se revelaron las sensacionales ediciones de colección con las que contará este título y aquí te las mostramos todas.

Ghost of Tsushima contará con cuatro ediciones de colección, una digital y tres físicas, más la versión estándar. La primera de estas es conocida como la Digital Deluxe Edition e incluye dos elementos en el juego: el Encanto de Hachiman’s Favour y un punto de técnica, así como un tema dinámico Samurai PS4. También hay un mini libro de arte digital de Dark Horse, así como comentario del director, en el que el equipo creativo se sienta con un reconocido historiador japonés para ver el mundo de Ghost of Tsushima y cómo se compara con los eventos de la vida real que lo inspiraron.

Ahora, si deseas obtener Ghost of Tsushima de manera física tiene un par de opción. La primera es la edición estándar, la cual sólo incluye el juego. En el siguiente nivel puedes encontrar la Standard Plus Edition, que incluye Ghost of Tsushima en un disco Blu-ray y material gráfico con un acabado de impresión personalizado.

Ya entrando en territorio de coleccionistas, se encuentra la Special Edition, que incluye una caja SteelBook más un cupón para una máscara de héroe y una espada de héroe en el juego, Charm of Hachiman’s Favor, un punto de técnica, el comentario del director y el mini libro de arte digital.

Por último, la Collector’s Edition es la más grande de todas y contará con una máscara de réplica. Es una recreación de uno que usarás en el juego, y es pesado (hecho de poliresina). Aunque no está destinada para ser usada. también hay un sashimono (estandarte de guerra) como el que verás en el juego que mide casi 4.5 pies de largo y un furoshiki (tela de envoltura) de estilo tradicional. También obtendrás una copia del juego con un estuche SteelBook, un mini libro de arte físico de 48 páginas de Dark Horse y una representación artística del mapa del juego completo impreso en tela. También se incluye un cupón para todo el contenido digital de la Digital Deluxe Edition.

Ghost of Tsushima debutará el próximo 26 de junio exclusivamente para PlayStation 4.

