El siguiente juego de Neil Druckmann podría ser TLOU III o una nueva IP

The Last of Us Part II por fin llegará a PlayStation 4 en 10 días. La montaña rusa de emociones para Neil Druckmann y su equipo en Naughty Dog por fin terminará. Sin embargo, una duda persigue a todos los involucrados: ¿qué sigue?

En una reciente entrevista con GQ, Druckmann habló un poco sobre su futuro laboral. Aunque todo el equipo se merece un descanso, el director del juego ya está pensado en su siguiente proyecto. Sin embargo, por el momento no se ha decidido entre una tercera entrega en la serie de The Last of Us, o una IP totalmente nueva.

Esto fue lo que comentó:

“A medida que comienza a concluir, creativamente hay cada vez menos responsabilidades y mi mente no puede evitar pensar en lo siguiente. Entonces, sí, lo siguiente podría ser una Parte III, lo siguiente podría ser alguna nueva IP”.

Cuando fue cuestionado sobre un posible The Last of Us Part III, Neil Druckmann habló sobre revistar a los personajes y locaciones que hacen tan especial a las primeras dos entregas. Desde su punto de vista, trabajar en un juego de TLOU sin Joel o Ellie, sería desarrollar prácticamente en título completamente diferente.

“La gente siempre dice ‘haz otro pero concéntrate en todos los personajes nuevos’. O como ‘hazlo en Europa. O hazlo en Japón. Haz algo realmente diferente’”

Druckmann describe ese enfoque como la “salida del cobarde”. Para reforzar la idea de que cualquier secuela de Last of Us se centrará en el mismo tipo de ubicaciones y personajes, Druckmann agrega que, si fuera a cambiar salvajemente el escenario o los protagonistas, “Para mí, en ese momento, también podría hacer una nueva IP “.

Por el momento es muy temprano para hablar para el futuro laboral de Druckmann en la industria de los videojuegos. Sin embargo, esto no significa que dejará de lado a The Last of Us, debido a que actualmente está trabajando como el co-escritor en la adaptación televisiva de este juego.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio. En temas relacionados, artista acusa a Naughty Dog de robar una de sus canciones para TLOU 2. De igual forma, este nuevo vídeo nos muestra lo peligroso que será el mundo de este juego.

Vía: GQ