TLOU II: nuevo video muestra lo peligroso que será su mundo

El día de hoy se dará por terminado la serie de videos que hablan a detalle sobre todo lo que debes saber de The Last of Us Part II. Este último episodio, titulado Inside the World, habla sobre los entornos de esta secuela y lo grandes que son a comparación del primer título, tanto en términos de escala así como lo mucho que hay por explorar.

Halley Gross, encargada de la narrativa, habla sobre lo mucho que el equipo quería hacer que cada locación se sintiera hostil a través del uso del clima:

“Casi nunca podrás respirar y queremos que te sientas alineado con Ellie, quien nunca puede respirar por completo cuando experimenta este trauma.”

Antes de su tráiler oficial de lanzamiento, este es probablemente el último avance que obtendremos sobre TLOU II, así que disfrútalo mientras puedas. Cada vez falta menos para disfrutar de esta anticipada exclusiva, que llegará a nuestras manos el próximo 19 de junio. Por mientras, checa nuestras impresiones previas a través del siguiente enlace.

Fuente: PlayStation