¡Project CARS 3 es una realidad y estará disponible este año!

2020 representa el quinto aniversario de Project CARS, el simulador automovilístico de Slightly Mad Studios, el cual se ganó el corazón de muchos fans de este tipo de juegos. En 2017 llegó la secuela de este título Ahora, de manera inesperada, el estudio ha revelado que Project CARS 3 es una realidad, y estará disponible durante el verano de este año.

El tráiler ofrece una visión rápida y breve de las personalizaciones y algunas de las diferentes pistas, mientras vemos una emocionante carrera entre un Mercedes AMG GT y un Acura NSX, que luego es interrumpido por un Chevy Corvette. Project CARS 3 saldrá en el verano de 2020 para PS4, Xbox One y PC. Todavía no se sabe si una posible versión para la próxima generación está en desarrollo.

Project CARS 3 no contará con microtransacciones, así que no tienes que preocuparte por invertir más dinero de la cuenta. Todo lo que ofrece el juego será desbloqueado con tu arduo trabajo. Esta entrega contará con un nuevo sistema de Carrera, el cual probablemente será explicado a gran detalle en una futura actualización del estudio. El multiplayer de esta entrega no sólo te dejará competir contra tus amigos, sino con rivales que estén a tu nivel al rededor del mundo. De igual forma, Slightly Mad Studios ha mencionado que su enfoque se encuentra en la escena eSports.

Esta entrega contará con retos diarios, semanales y mensuales, con los cuales te mantendrás bastante ocupado. Por otro lado, contamos con un nuevo sistema de personalización estética de los autos, de esta forma lograrás expresar tus gustos de mejor forma. A pesar de que el enfoque está en proporcionar una simulación, Slightly Mad Studios ha mejorado el control para disfrutar de una experiencia más convencional.

Por último, el estudio hablo sobre nuevos efectos gráficos para tener una experiencia más inmersiva, así como una mejor inteligencia artificial. Con estos dos elementos podrás sentirte como una competencia profesional. Todas estás mejoras están enfocadas en crear el mejor juego de simulación que puedes encontrar en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Después de que Slightly Mad Studios desarrolló los primeros dos títulos de forma independiente, el estudio fue adquirido por Codemasters el año pasado. Todavía no se sabe cuál es el enfoque principal en Project CARS 3 y cómo el equipo de desarrollo inyectará nuevas ideas al juego y actualizará las características clave antiguas.

A continuación te dejamos una galería del juego. Recuerda darle click para ver las imágenes en mejor calidad.

Vía: Slightly Mad Studios