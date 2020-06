¿Cómo vamos con The Last of Us Part II?

Como seguramente ya te enteraste por nuestras redes sociales, desde el pasado vienes 22 de mayo comenzamos nuestra aventura con The Last of Us Part II, el cual, ya hemos terminado en su totalidad. Sin embargo, aún no te podemos dar nuestras impresiones finales, eso sucederá hasta el próximo 12 de junio. A pesar de lo anterior, el embargo sí nos permite irte dando nuestras impresiones preliminares del juego basándonos en una sección en específico. Siéntete libre de leer el siguiente artículo, pues estará completamente LIBRE DE SPOILERS.

Antes de pasar a contarte de toda esta sección, me gustaría avisar de nueva cuenta que habrá cero tolerancia en la sección de comentarios. Si alguien coloca alguno de los spoilers de las lamentables filtraciones que se dieron del juego, quedará banneado de manera definitiva. Mismo caso en comentarios homofóbicos y de odio. Sobre aviso no hay engaño, como quien dice.

Ahora bien, una vez aclarado lo anterior, te cuento que la sección de la que podemos ya hablar del juego se da un poco antes de que concluya la primera mitad de la historia, y tiene una duración aproximada de dos horas. Mis impresiones van a estar enfocadas casi en su totalidad en temas de gameplay, pues no quiero arruinarte nada de la historia, además de que hablar de una parte del juego así nada más sin contexto, no tiene sentido.

Después de haber vivido ya varios acontecimientos, Ellie se tiene que dirigir a un hospital que se encuentra en centro de Seattle, ciudad en la que como ya sabíamos desde que se anunció el juego, se desarrolla casi toda la historia de The Last of Us Part II. La estructura de dicha sección te deja entrever la visión que Naughty Dog tuvo para este juego en materia de diseño de niveles, pues a pesar de que seguimos frente a un título completamente apegado a la parte narrativa y en el que vamos siguiendo una línea, los escenarios se ampliaron considerablemente para expandir el sentimiento de exploración y sobre todo, para tener más área de experimentación en temas de puzzles.

Movernos del punto en el que nos encontramos al hospital que te menciono, no es nada sencillo, pues podríamos decir que además de los infectados y humanos de facciones enemigas, el propio terreno se ha convertido en un nuevo personaje al que debemos de enfrentar dentro de The Last of Us Part II. Durante tu recorrido al objetivo, te topas con encrucijadas muy marcadas. ¿Será mejor entrar por esa ventana, o qué tal explorar esa farmacia que está en la esquina? La cantidad de interiores que vemos dentro de esta parte es verdaderamente abrumante y como te decía, constantemente te estás preguntando para donde caminar.

Además de este amplificado sentimiento de exploración si comparamos a The Last of Us Part II con algo como su antecesor o con el propio Uncharted 4, tenemos que la parte de solución de problemas también fue llevada a un nuevo nivel. Muchos años han pasado desde que el mundo se fue al auténtico demonio y claro, la naturaleza ya retomó en buena parte su terreno en ciudades que antes estaban llenas de humanos por todos lados. Esto ha provocado que un ligera caminata por el centro de Seattle, se convierta en toda una aventura en la que más bien te sientes en medio de una jungla.

El uso de cuerdas, tener que romper vidrios o empujar algún objeto, serán algunas de las mecánicas que tendrás que utilizar para poderte abrir camino hacia tu objetivo. ¿Ideas sencillas que ya hemos visto en otros lados? Sí, por supuesto. Pero creo que lo que de verdad cuenta fue cómo es que se aplicaron en inteligentes puzzles en los que debes de usar la cabeza para poder avanzar. No podría haber nada más equivocado que decir que con solo presionar el análogo hacia adelante, uno puede pasar los juegos de Naughty Dog, mucho menos The Last of Us Part II.

Una vez que superas todos los obstáculos que el sinuoso camino te va presentando, llegas a un hospital altamente vigilado y al cual, te debes de infiltrar sin ser detectado o por qué no, usando toda la fuerza de tus armas de fuego. Sí, The Last of Us Part II es un juego que te invita al sigilo pero que también, cuando las cosas se ponen complicadas, muta en un muy bien logrado shooter en tercera persona.

The Last of Us Part II toma todas las bases de su antecesor, pero las refina de una manera sumamente marcada. Cuando estás intentando infiltrarte al hospital del que te cuento, puedes notar perfectamente el avance que ha habido en materia de inteligencia artificial. Los enemigos siguen patrones de patrullaje muy difíciles de reconocer, mientras que si eres descubierto y se arma la balacera, te podrás dar cuenta de cómo es que éstos te rodean e intentan flanquear de maneras muy inteligentes. De verdad, se siente casi como si estuvieras enfrentando a personajes controlados por otras personas y no por un CPU.

Algo que me impactó más allá de lo increíblemente realista que se siente disparar cualquiera de las armas que Ellie tiene a la mano, es la forma en al que se comportan los combates cuerpo a cuerpo. Pareciera que todo está siguiendo un guión como si estuvieras viendo una cinemática, pero no, tú estás en control directo de la situación. La verdad es que no sé bien cómo lo lograron, pero cada enfrentamiento luce impresionante en términos cinemáticos, esto sin mencionar que se siente completamente diferente al anterior.

Ya para terminar con este contenido previo, sobra decir que The Last of Us Part II luce y se escucha como nada. Más allá del absurdo nivel de detalle que se le puso a cada lugar que vez en tus recorridos, así como a la animación de los personajes, sobre todo en su rostros y expresiones, tenemos que Naughty Dog le está sacando hasta la última gota de jugo a las capacidades del PS4. Creo que como siempre pasa al final de las generaciones de consolas, se nos está luciendo el verdadero poder de este hardware que nos ha acompañado en incontables aventuras en los últimos casi siete años.

Me encantaría poderte platicar mucho más y ahondar en temas de narrativa, pero por ahora es todo lo que te puedo presentar sobre The Last of Us Part II. Recuerda que este viernes 12 de junio finalmente estarán disponibles nuestras reseñas del que sin duda es, uno de los juegos más anticipados de esta generación.