La filtración de TLOU II no afectó las pre-ordenes del juego, asegura Jim Ryan

The Last of Us Part II sufrió una masiva filtración a finales de abril. A pesar de que un gran número de personas ya conocen algunos de los puntos más importantes en la historia de este juego, el jefe de PlayStation, Jim Ryan, ha revelado que la demanda por el siguiente título de Naughty Dog “sigue siendo fuerte” a pesar de los principales spoilers que circulan en línea.

En una entrevista con CNET, Ryan reconoció la desafortunada situación, pero mencionó que Sony “contó más pre-ordenes en Europa para The Last of Us Part II que para Marvel’s Spider-Man en el mismo punto antes de su lanzamiento”.

Ryan continuó diciendo que espera que el nuevo trabajo de Naughty Dog sea “un juego que definirá esta generación”, y agregó que si bien no se han revelado planes para llevar el juego a la PS5, podrás jugar The Last of Us Part II en la nueva consola “sin problemas”.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de este año. En temas relacionados, este nuevo vídeo del juego nos demuestra la atención al detalle de esta producción. De igual forma, así se mejoró el combate para The Last of Us Part II.

Vía: CNET