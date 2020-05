Nuevo video de The Last of Us Part II se centra en la atención al detalle

Apenas el día de ayer tuvimos un State of Play dedicado a The Last of Us Part II, pero Naughty Dog no quiere dejar pasar el momentum y han decidido lanzar un nuevo video que se enfoca en el meticuloso nivel de cuidado y atención al detalle que sus desarrolladores están tomando para esta siguiente entrega.

En este video, Neil Druckmann, vice-presidente de Naughty Dog, habla sobre la “increíble atención al detalle” del estudio. Estos desarrolladores han hecho una profunda investigación en libros, películas y eventos y noticias modernas para crear la historia y personajes más auténticos en cualquier videojuego de la historia.

Este material también nos permite conocer un poco más sobre la captura de movimiento del juego. Druckmann menciona que es posible enrojecer la piel de los actores para acomodarse mejor a la escena o incluso cambiar el color de sus ojos. La manera en que las lágrimas fluyen a través del rostro de los personajes incluso ha sido intrincadamente diseñado.

The Last of Us Part II debutará el próximo 19 de junio para PlayStation 4. Si te perdiste del nuevo gameplay que debutó el día de ayer, entonces no te preocupes, pues aquí lo puedes ver.

Fuente: PlayStation