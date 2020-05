Disfruta del nuevo gameplay de The Last of Us Part II aquí

El State of Play de The Last of Us Part II logró su cometido, y nos ofreció un vistazo extendido al gameplay de esta secuela. A lo largo de la presentación de poco menos del 30 minutos tuvimos la oportunidad de conocer más sobre el combate, enemigos y exploración, culminando con un pequeña demostración que nos muestra en acción todos estos elementos.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020. Puedes conocer más sobre el sistema de exploración aquí, y los enemigos del juego aquí.

Vía: State of Play