Éstos son los nuevos enemigos que enfrentarás en TLOU Part II

The Last of Us hizo un gran trabajo en demostrarnos lo peligroso que era este universo post-apocalíptico. Es un mundo donde los humanos no solo deben cuidarse de los infectados, sino también de otros humanos. Con su secuela, Naughty Dog promete nuevos tipos de infectados, mientras que al mismo tiempo deberemos cuidarnos nuestras espaldas por las diferentes facciones que buscarán acabar con nosotros.

Como parte del State of Play del día de hoy, sus desarrolladores han revelado nuevos detalles sobre The Last of Us Part II, y específicamente, sobre los peligros que nos esperan en este anticipado título.

Para empezar, deberemos lidiar con una de las facciones conocida como “The Seraphites” o “Scars“, un grupo de fanáticos religiosos que se especializan en el sigilo y tácticas de miedo. Éstos suelen vivir en las afueras de la ciudad, como bosques, y son fáciles de reconocer debido a las cicatrices que tienen en su rostro.

Pero como mencionaba anteriormente, también hay nuevos tipos de infectados. Además de los Clickers, Bloaters, Stalkers y Runners que ya conocemos, TLOU 2 también contará con nuevos infectados como los Shamblers, que están llenos de hongos venenosos y liberarán una toxina corrosiva si nos acercamos demasiado a ellos. También hay otro tipo de infectados, que Naughty Dog describe como los más peligrosos hasta ahora, pero deberemos esperar hasta el juego completo para conocerlos.

The Last of Us Part II debutará el próximo 19 de junio para PlayStation 4. ¿Quieres saber cuánto estará disponible nuestra reseña y demás contenido? Entonces sigue este enlace.

Fuente: State of Play