Así se mejoró el combate para The Last of Us Part II

Desde sus primeros avances, The Last of Us Part II demostró ser uno de los juegos más violentos que hemos visto últimamente. Tanto en cinemáticas, como en el gameplay, los personajes ejecutan brutales tácticas para tener la ventaja en combate. Este apartado ha sido detallado a profundidad por Naughty Dog en el State of Play de hoy, y acá te explicamos cómo funcionarán los enfrentamientos.

Algunos enemigos estarán acompañados de perros que podrán rastrear nuestro olor y alertar a nuestros rivales sobre nuestra presencia. Al igual que en el primer juego, podremos hacer uso de ladrillos y botellas para provocar distracciones o atacar directamente a otros personajes. Aunque podremos abarcar cada enfrentamiento de la manera que queramos, el sigilo es más importante que nunca debido a que nuestros enemigos son más letales y peligrosos que antes gracias a las mejoras en su inteligencia artificial. Vamos a poder escondernos en el pasto o detrás de muebles, pero ningún lugar será cien por ciento seguro ya que nuestros enemigos estarán caminando por toda la zona y deberemos estar constantemente en movimiento.

Si nos descubren, siempre es viable correr y ocultarnos nuevamente para ganar la ventaja en batalla. Pero si no queda de otra más que pelear, entonces tendremos varias herramientas a nuestra disposición para acabar con nuestros enemigos. Podemos atacarlos cuerpo a cuerpo, pero será importante reconocer el patrón de ataques de cada uno de ellos o será fácil que nos derroten.

Afortunadamente Ellie no siempre estará sola en este viaje, y en ciertas ocasiones contaremos con la ayuda de otros personajes que resultarán sumamente beneficios en escenarios de combate. Ya sea atacando directamente a los enemigos, o ayudándonos a encontrarlos, nuestros aliados serán indispensables para la supervivencia en este arduo viaje.

También tendremos la posibilidad de personalizar nuestras armas con diferentes modificadores, como miras y cartuchos de munición extendidos. El sistema funciona de manera similar al primer juego, pero en esta ocasión será mucho más extenso, permitiéndonos customizar nuestras armas con una mayor variedad de opciones.

The Last of Us Part II debutará el próximo 19 de junio para PlayStation 4. Recuerda que a partir de la próxima semana ya empezará nuestra cobertura de este anticipado título. Conoce más detalles en el siguiente enlace.

Fuente: State of Play