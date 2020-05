Juega Far Cry 5 gratis este fin de semana

Estamos en una temporada relativamente baja de lanzamientos, por lo que tal vez ya no tengas nada más que jugar. Si ese es tu caso, y nunca antes has jugado Far Cry 5, entonces te alegrará saber que este fin de semana podrás jugarlo totalmente gratis en PC y ya puedes empezar a descargarlo.

El fin de semana gratuito empezará este viernes 29 de mayo a las 8:00 AM Hora de México, y finalizará el 31 de mayo a las 11:00 AM del domingo. Tendrás acceso a todo el contenido base del juego durante este periodo de prueba, y también puedes jugar de manera cooperativa con alguno de tus amigos que también tenga Far Cry 5. Sin embargo, esta prueba solo estará disponible a través de uPlay, el cliente de Ubisoft para PC.

Si esta prueba te convence de comprar el juego completo, entonces podrás disfrutar de hasta 75% de descuento en la franquicia de Far Cry a través de la Ubisoft Store. Y por si te lo estabas preguntando, sí, tu progreso de la demo se transferirá a la experiencia completa.

Fuente: Comunicado Oficial