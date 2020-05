Conoce cómo podrás explorar el mundo de The Last of Us Part II

Durante el State of Play de The Last of Us Part II, Neil Druckmann, el director creativo en Naughty Dog ha revelado nuevos detalles sobre las locaciones de este secuela. Aunque la historia se desarrollará a lo largo de varias temporadas, climas y locaciones, será Seattle la ciudad principal para esta aventura.

Para expandir la exploración del juego, Naughty Dog ha incluido una nueva forma de a travesar la ciudad. Gracias a una cuerda, Ellie ahora puede trasladarse de forma vertical, de esta forma puedes evadir ciertos obstáculos, tomar por sorpresa a los enemigos y descubrir algunos secretos en el mundo.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020.

Vía: State of Play