¡Filtración revela cerca de 40 juegos AAA para PS5!

Parece que Sony finalmente está poniendo en marcha sus planes para revelar el PlayStation 5. Todos los rumores sobre dicha revelación parecen estarse alineando, y un reciente reporte sugiere que el gigante japonés llevará a cabo una presentación la siguiente semana que mostrará algunos juegos para esta consola. Pero gracias a una filtración de la Revista Oficial de PlayStation, ya sabemos qué podremos jugar en nuestro nuevo PS5.

La edición digital de esta revista ya se filtró por internet, y con ella una enorme lista de casi 40 juegos que llegarán al PS5, entre ellos Dragon Age 4 y Battlefield 6. Aquí la lista completa:

Como puedes ver, no hay ningún juego first-party de Sony en la lista, además de que también ha habido confirmación oficial de que títulos como Destiny 2, Call of Duty: Warzone y Call of Duty 2020 también llegarán a la siguiente generación.

Fuente: PlayStation Magazine