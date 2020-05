El día de hoy, 27 de mayo, a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México), se llevó a cabo un nuevo State of Play enfocado en The Last of Us Part II, el cual nos dio la oportunidad de checar nuevo gameplay de este juego. Puedes revivir esta presentación aquí.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020.

