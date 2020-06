Daniel Radcliffe responde a comentarios transfóbicos de J. K. Rowling

J. K. Rowling es la famosa autora de Harry Potter, obra que ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo. A pesar de esto, desde hace un par de años su audiencia se ha dado cuenta de algunos problemas con Rowling. Desde modificar su historia mediante Twitter para apelar a cierto grupo, hasta expresar comentarios transfóbicos. Afortunadamente, su público no se queda en silencio y han expresa su opinión frente a la autora, y ahora Daniel Radcliffe se une a este grupo.

Durante el fin de semana pasado, Rowling emitió un par de tweets que expresaban transfobia. En respuesta al artículo “Creando un mundo post COVID-19 igualitario para personas que menstrúan”, esto fue lo que comentó la autora:

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020