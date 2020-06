El podcast oficial de The Last of Us ya está disponible

Nos encontramos a poco más de una semana del lanzamiento de The Last of Us Part II. Sin embargo, si no puedes esperar y deseas conocer más sobre este mundo, entonces necesitas escuchar The Official The Last of Us Podcast, el cual ya está disponible.

El primer episodio del podcast cubre el prólogo del original The Last of Us de Naughty Dog y sus primeras horas más allá de eso, y los siguientes episodios se centrarán explícitamente en la creación del primer juego en lugar de hablar sobre todo lo relacionado con la próxima secuela. Pueden disfrutar de The Official The Last of Us Podcast en plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, y muchos sitios más. Conoce la lista completa aquí.

Esto fue lo que comentó Christian Spicer, el anfitrión del podcast:

“Como muchos de ustedes, cuando jugué The Last of Us en 2013, me dejó un impacto duradero y estoy esperando ansiosamente el lanzamiento de The Last of Us Part II el 19 de junio. Puedes imaginar mi emoción cuando el año pasado, me propusieron trabajar con Naughty Dog, PlayStation y Sony Music para presentar un nuevo podcast que reflejaría el juego con los desarrolladores, el elenco y los colaboradores que lo trajeron a la vida y echa un vistazo a la secuela. Después de horas de grabación y debates cautivadores en los últimos meses, hoy me enorgullece anunciar el podcast oficial The Last of Us y el lanzamiento de nuestro primer episodio”.

Introducing The Official The Last of Us Podcast Series: https://t.co/lpDzxIyJoq New episodes each Tuesday for the next eight weeks pic.twitter.com/1qbZDtvz6T — PlayStation (@PlayStation) June 9, 2020

Un nuevo episodio de The Official The Last of Us Podcast se estrenará cada semana. Los primeros episodios de este programa cubrirán varios aspectos del desarrollo del título original, después de esto, a partir del 7 de julio, el enfoque se centrará en la secuela. Podemos esperar la participación de los desarrolladores Neil Druckmann y Anthony Newman, miembros del elenco como Ashley Johnson y Troy Baker, el compositor Gustavo Santaolalla y más.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio. En temas relacionados, Neil Druckmann, director del juego, no descarta la posibilidad de una tercera entrega. De igual forma, artista acusa a Naughty Dog de robar una de sus canciones para TLOU 2

Vía: PlayStation Blog