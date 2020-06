La producción en Into the Spider-Verse 2 ha comenzado

2020 ha sido un año inoportuno para los fans de Marvel. El inicio de la cuarta fase del MCU tuvo que ser retrasado debido al COVID-19, y varios proyectos han sido pospuestos de manera indefinida. Sin embargo, poco a poco la industria cinematográfica se está recuperando de la pandemia global y una de las cintas más esperados para el futuro ya comenzó su producción, nos referimos a Into the Spider-Verse 2.

Por medio de un tweet, el animador principal de la cinta, Nick Kondo, reveló que hoy da inicio la producción en Into the Spider-Verse 2. Hay mucho trabajo por hacer antes de que la película esté lista para un debut en 2022, pero el hecho de que las cosas ya se estén en marcha, seguramente entusiasmará a los fanáticos de Marvel.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Los productores Phil Lord y Chris Miller también regresarán para la secuela, y gracias a Amy Pascal de Sony, sabemos que la secuela se centrará en algo para lo que la película original no tuvo tiempo. Pascal recientemente le dijo a Vanity Fair que Gwen Stacy será una gran parte de la secuela y que si bien un romance entre ella y Miles no encajó en la primera película, ese no será el caso de la secuela.

Into the Spider-Verse 2 llegará a los cines el próximo 7 de octubre de 2022. En temas relacionados Christopher Miller, uno de los productores de Into the Spider-Verse 2, ha expresado su deseo de llevar a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland a este mundo animado en la secuela.

Vía: Nick Kondo