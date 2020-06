Nueva filtración de Call of Duty 2020 revela más detalles del juego

El siguiente juego de Call of Duty es un secreto a voces. Durante los últimos meses hemos visto un par de filtraciones que apuntan a un reboot de la serie Black Ops, una campaña que se desarrollaría durante la Guerra Fria, y la ausencia de un modo battle royale. El día de hoy, otra filtración ha salido a luz, y refuerza la información previa.

La filtración surgió en PS4DataBase, que rastrea la actividad del backend de PSN, donde se menciona que el desarrollo interno alfa de Call of Duty 2020 se llama “The Red Door”. De acuerdo con el sitio, el peso del archivo es de 71GB y menciona la compatibilidad con la PS4 Pro. No se menciona al PS5 y no se divulgan otros detalles relevantes.

Report: An internal build of #BlackOpsColdWar, codenamed "The Red Door", has leaked!https://t.co/mUja57nTZN pic.twitter.com/dNlDyTqWMl — Call of Duty Modern Warfare & Warzone Stats (@CODTracker) June 9, 2020

Los data miners han encontrado archivos que presenta referencias a zombis, multijugador y una campaña para un solo jugador. Sin embargo, no se habla de un modo battle royale. Por el momento, Activision no ha confirmado o desmentido esta información. Sin embargo, con el evento de PlayStation 5 esta semana, es posible que todas nuestras dudas sean aclaradas en cuestión de días.

Puedes conocer más sobre las previas filtraciones de Call of Duty 2020 aquí. De igual forma, tal parece que gameplay de este juego ha surgido en internet.

Vía: PS4DataBase