Destiny 2 recibirá una expansión nueva en 2020, 2021 y 2022

El día que los fans de Destiny han esperado ha llegado. En la mañana de hoy, Bungie llevó a cabo una presentación dedicada al futuro de la serie, aunque el equipo no reveló la tercera entrega del juego, sí anunciaron sus planes para los siguientes años. Esto incluye las próximas expansiones que veremos en Destiny 2 a lo largo de 2020, 2021 y 2022.

Para comenzar, el próximo 22 de septiembre estará disponible la siguiente expansión del juego, conocida como Destiny 2: Beyond Light, y ya puedes pre-ordenar el nuevo DLC, lo cual te dará acceso a contenido especial. Beyond Light estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, pero también llegará a PS5 y Xbox Series X. Por primera vez en la historia de la saga, los jugadores podrán esgrimir la Oscuridad, cuyos poderes son contrarios a la Luz que adicionalmente les ha dado su poder



Pero esto no es todo, debido a que en algún punto de 2021 estará disponible The Witch Queen, y en 2022 llegará Lightfall, el cual recientemente fue filtrado. Conforme pase el tiempo, es seguro que más información se proporcionará sobre este contenido.

Por último, Seasons Arrivals ya está disponible en Destiny 2, y un nuevo calabozo llegará el día de hoy a las 7:00 pm (hora de la Ciudad de México), y será gratuito para todos los jugadores. Esto marca el inicio de la Temporada 11, que sirve como anticipo de los temas que se tratarán en otoño.

Vía: Bungie