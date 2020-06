El día de hoy Bungie llevó a cabo una presentación digital dedicada al futuro de Destiny. Aunque no vimos alguna novedad sobre la posible tercera entrega de la serie, los desarrolladores revelaron tres nuevas expansiones para Destiny 2, y hablaron sobre el futuro de este título en las consolas de la siguiente generación.

Como ya se sabía, Destiny 2 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X, así que el día de hoy Bungie se encargó de reafirmar el compromiso con estas plataformas. Para comenzar las tres expansiones que actualmente están en desarrollo (Beyond Light, The Witch Queen y Lighfall) llegarán a las siguientes consolas de Sony y Microsoft.

Por otro lado, se ha confirmado que Destiny 2 correrá a 60fps y 4K en PS5 y Xbox Series X. Lo interesante aquí, es que todos los que ya tengan este juego en PS4 y Xbox One, podrán hacer el salto generacional sin costo alguno. Para la consola de Microsoft, esto significa usar el Smart Delivery. Sin embargo, aún se desconoce cómo es que esto sucederá con la plataforma de Sony.

De igual forma, el equipo de desarrollo está trabajando arduamente para que las plataformas sean compatibles entre sí, es decir, PlayStation 4 con PlayStation 5, y Xbox One con Xbox Series X. Pero esto no es todo, debido a que para 2021, Bungie espera crear un cross-play intergeneracional, en donde los jugadores de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia y PC logren convivir en un solo ecosistema.

Por último, Bungie es consciente de que Destiny 2 cada vez pesa más y más, así que cada año, antes de que salga una expansión, los desarrolladores eliminarán el contenido antiguo de Destiny que ya no se juega, para administrar esta experiencia de manera más efectiva. No se preocupen, esto no significa que todo ese material será eliminado completamente. Bungie explicó que planean almacenar todo esto y replicarlo, junto a partes de Destiny 1, para que estén disponibles para todos los jugadores, pero al margen del nuevo contenido que se lanzará.

Sin duda alguna, los fans de Destiny 2 tendrán sus manos ocupadas en los próximos años. Ahora sólo tenemos que esperar y ver cómo deciden ejecutar sus planes. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre las expansiones que llegarán a Destiny 2 en 2020, 2021 y 2022.

Vía: Bungie