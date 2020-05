Rumor: El siguiente Call of Duty podría llevarse a cabo durante la Guerra Fría

Es un hecho que un nuevo Call of Duty llegará a nuestras manos este año, sin embargo, los detalles sobre este juego siguen siendo un misterio. Afortunadamente, Okami, un famoso leaker quien previamente reveló información sobre Call of Duty: Modern Warfare (2019) y Warzone, ha proporcionado nuevos datos del siguiente título en la serie.

Por medio de Twitter, Okami presentó el supuesto nombre del juego, conocido como Call of Duty: Black Ops Cold War. Previos rumores apuntaban a que la siguiente entrega formaría parte de la sub-serie de Black Ops y se desarrollaría en Vietnam. Esta nueva información parece estar en línea con lo que ya se había discutido.

Sin embargo, lo interesante del título es el uso de “Cold War”, lo cual sugiere que el juego puede ir más allá de la Guerra de Vietnam y explorar el conflicto más grande, además de sus guerras de poder adicionales.

Como siempre, esta información no debe tomarse como oficial. Por su parte, Activision no comentado algo al respecto. Sin embargo, con el Summer Game Fest en marcha, es posible que en las próximas semanas o meses la compañía decida revelar más sobre el siguiente Call of Duty.

En temas relacionados Activision ha comentado que el desarrollo del siguiente Call of Duty va por buen camino. De igual forma, CoD: Warzone contará con soporte en PS5 y Xbox Series X.

Vía: Okami