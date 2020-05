Un manga spin-off de Demon Slayer ya está en desarrollo

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba concluyó su historia hace un par de días, pero esto no quiere decir que este universo y sus personajes serán olvidados, todo lo contrario. Un nuevo manga spin-off enfocado en Kyojuro Rengoku, The Flame Pillar, ya está en desarrollo.

Sin embargo, Koyoharu Gotōge no está involucrado en este proyecto, en su lugar contaremos con Ryōji Hirano, quien previamente trabajó en otros mangas spin-off de Demon Slayer. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para esta publicación, aunque considerando que la película Demon Slayer: Infinity Train se estrenará en Japón en octubre de este año y Kyojuro Rengoku juega un gran papel en esta historia, es posible que veamos algo sobre esta publicación por esas fechas.

Este manga derivado será corto, por lo que, si bien podemos esperar aprender sobre el pasado de Rengoku, no será un reemplazo para la serie. Se desconoce si se crearán más spin-offs para desarrollar las historias de los demás pilares, pero sin duda alguna, esto sería algo que alegraría a los fans.

En temas relacionados, aquí te decimos cómo y en dónde leer el último manga de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba completamente gratis y en español.

Vía: Polygon