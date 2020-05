Aquí te decimos dónde puedes leer el último capítulo de Demon Slayer gratis

Después de más de cuatro años en publicación, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba por fin llegó a su fin el pasado 17 de mayo de 2020. De esta forma, Koyoharu Gotōge, el autor de esta obra, le ha puesto el punto final a una de las historias más populares de los últimos años, y le ofrece una conclusión a muchos fans, algo raro en el caso de obras sumamente populares.

Para nuestra fortuna, el último capítulo del manga está disponible totalmente gratis y en español para que todos los fans lo puedan leer sin ningún problema. Lo único que necesitan hacer es ingresar a la página, o aplicación, de Manga Plus, en donde también pueden disfrutar de los capítulos 1, 2, 3, 203, 204 y 205 sin costo alguno.

Para celebrar el final de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cuenta oficial de Manga Plus en Twitter publicó un mensaje dedicada al autor y su obra:

?? All stories come to an end. Kimetsu no Yaiba ends today in MANGA Plus. Thank you, Gotouge, for this incredible emotional work.

?? Todas las historias llegan a su final. Kimetsu no Yaiba acaba hoy en MANGA Plus. Gracias, Gotouge, por esta impresionante y emocionante obra. pic.twitter.com/rAnNUpYPSX

