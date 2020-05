EA no está interesado en desarrollar Skate 4

El género del patinaje está experimentando un tipo de resurgimiento últimamente. Skater XL debutará en julio, y Activision reveló la semana pasada el remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2, que llegarán en septiembre de este año. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que la saga de Skate también regrese a la vida? Bueno, parece que no muchas.

En un reciente episodio de The Nine Club, un podcast de patinaje presentado por Chris Roberts, la leyenda de este deporte, Jason Dill, habló sobre cómo fue contactado hace diez meses por “un estudio de videojuegos” para trabajar en la versión móvil de Skate 3:

“Recibí una llamada de EA hace diez meses, y me dijeron, ‘Hola, queremos hablar sobre los juegos de Skate. Esta chica me mandó un correo, y básicamente me dijo, ‘Hola Jason, queremos hacer una versión móvil de Skate 3,’ y yo les contesté, ¿Qué más?’ Me escribió diciendo ‘Nada más.'”