¡Los remakes de Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 son toda una realidad!

A pesar de que en los últimos años no hemos tenido una gran representación del mundo del patinaje en la industria de los videojuegos, esto está a punto de cambiar. Gracias a otra colaboración entre Activision y Vicarious Visions, la leyenda de este deporte urbano regresará de forma virtual, debido a que Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 es toda una realidad y estará disponible en septiembre de este año en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Como su nombre lo indica, Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 es una colección remasterizada de las primeras dos entregas de la serie de patinaje que dio inicio en PlayStation 1. Este título combinará todos los niveles originales, patinadores profesionales, trucos y mucho más, con escenarios espectacularmente recreados en 4K.

Esto fue lo que comentó Tony Hawk sobre estas remasterizaciones:

“La serie original de Tony Hawk Pro Skater es un factor importante en la evolución de los trucos modernos de skateboard e inspira a muchos de los skaters profesionales que conoces y amas hoy. Estoy emocionado de ayudar a inspirar a una nueva generación de skaters y jugadores, y fanáticos existentes, para que el deporte crezca aún más”.

Entre las características que los jugadores pueden disfrutar una vez más, se encuentra el increíble soundtrack original, con todo y Superman de Goldfinger incluida. De igual forma, los modos Create-A-Park y Create-A-Skater, estarán presentes y contarán con herramientas que expanden sustancialmente la experiencia. El multiplayer también está de regreso, y se puede disfrutar de manera local y online.

Tony Hawk no es el único contento con este anuncio, debido a que Jen Oneal, Studio Head en Vicarious Visions, también ha demostrado su entusiasmos por estas remasterizaciones:

“Tener la oportunidad de recuperar los dos juegos originales que tuvieron un impacto significativo no solo en los videojuegos, sino en todo un género deportivo, ha sido una experiencia épica para nuestro equipo, muchos de los cuales trabajaron en la serie original. Tomamos lo que sabías y amabas de los juegos originales y lo combinamos con herramientas creativas mejoradas que permitirán a los jugadores inventar nuevas formas de jugar el juego que aman. Estamos seguros de que será la mejor experiencia de Tony Hawk Pro Skater que los fanáticos han estado pidiendo”.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 estará disponible el próximo 4 de septiembre 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC vía la Epic Games Store, aquellos que decidan acceder a la pre-venta digital a partir del día de hoy en alguna de estas plataformas, podrán disfrutar de un demo que te permite experimentar el nivel Warehouse antes del lanzamiento oficial del juego.

Por último, esta remasterización tendrá un precio de $39.99 dólares en su versión estándar, y $49.99 dólares en su edición digital deluxe, esta última incluye contenido e ítems únicos. Para los verdaderos fans de esta serie, estará disponible una edición de colección de $99 dólares, la cual incluye todo lo que puedes encontrar en la Digital Deluxe y una tabla Birdhouse edición limitada.

Vía: Activision