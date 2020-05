Filtración: La Steam Summer Sale dará inicio a finales de junio

Uno de los puntos más atractivos de Steam, en comparación con otras tiendas virtuales en PC, son las grandes temporadas de descuentos que ya se han convertido en un periodo esperado por todos los usuarios de esta plataforma. Aunque Valve no ha confirmado cuándo dará inicio la tan esperado Steam Summer Sale, esta fecha parece haber sido filtrada.

Esta información proviene de Pavel Djundik, creador y el principal minero de datos detrás de SteamDB, quien cita a fuentes cercanas de los desarrolladores, las cuales mencionan que la Steam Summer Sale se llevará a cabo entre el 25 de junio y 9 de julio.

Confirmed now, Jun 25 to Jul 9 — Pavel Djundik (@thexpaw) May 8, 2020

Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Valve, pero considerando que la compañía anuncia la temporada de descuentos hasta que esté listo para comenzar el evento, es probable que una respuesta oficial no se proporcione hasta junio. Sin embargo, será mejor que vayan preparando su cartera para poder comprar juegos con descuentos que no encontrarás en ningún otro lado.

Vía: Pavel Djundik