Marvel’s Iron Man VR por fin tiene fecha de lanzamiento

Cuando The Last of Us Part II fue retrasado el mes pasado, SIE también reveló que Marvel’s Iron Man VR aplazaría su fecha de lanzamiento indefinidamente. Afortunadamente, el día de hoy Sony ha confirmado cuándo estará disponible el siguiente gran juego para todos los que poseen un PSVR.

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de PlayStation reveló que Marvel’s Iron Man VR estará disponible el próximo 3 de julio de 2020. Por el momento no se proporcionaron más detalles, aunque prometen ofrecer nueva información en las próximas semanas.

“Nos complace anunciar que Marvel’s Iron Man VR se lanzará el 3 de julio. ¡Esperen más noticias en las próximas semanas!”

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel's Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

Aunque Marvel’s Iron Man VR no tiene el nivel de popularidad de The Last of Us Part II, sí es una de las grandes exclusivas del PlayStation VR y forma parte de los grandes lanzamientos de Sony para el verano, junto al nuevo trabajo de Naughty Dog y Ghost of Tsushima.

Hablando de Sony, la compañía anunció The PlayStation Studios, una nueva marca que engloba a los estudios first party para el PlayStation 5. De igual forma, a pesar de los rumores, el PlayStation 5 no saldrá a la venta en octubre de 2020.

Vía: PlayStation