PlayStation Studios es la nueva marca para todos los exclusivos de la compañía

Sony nos ha sorprendido el día de hoy con el anuncio de The PlayStation Studios, una nueva marca que unirá a todos los estudios first party de la compañía en un sólo lugar, similar a lo que ha hecho Xbox con Xbox Game Studios. Este anuncio también nos ofreció un pequeño vistazo al logo que veremos en un futuro.

The PlayStation Studios se estrenará junto al lanzamiento del PlayStation 5, por lo cual no veremos este logo en The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima y en la versión de PC de Horizon Zero Dawn. Esto fue lo que comentó Eric Lempel, vicepresidente senior y jefe de marketing global de Sony Interactive Entertainment, al respecto:

“Estamos realmente entusiasmados con esto. En los últimos años, e incluso en la última década, la calidad de los títulos que salieron de nuestros estudios ha sido una gran fortaleza. Hemos estado pensando en cómo unimos todos estos grandes juegos en una sola marca, y realmente el propósito de eso es hacer que el consumidor entienda que, cuando ven esta marca, se están preparando para una experiencia sólida, innovadora y profunda, que esperan de los juegos que vienen de PlayStation. Entonces se nos ocurrió PlayStation Studios. Creemos que esta es una buena manera de informar a los consumidores que, si lo ven, los juegos de calidad que esperan de nosotros están aquí. Y esta marca existirá para franquicias existentes bien conocidas, así como para nuevas franquicias que todavía tenemos que explorar”.

Además de los juegos desarrollados por los estudios first party de Sony, como Naughty Dog, Insomniac, Santa Monica Studio, Media Molecule y Guerrilla Games, la marca PlayStation Studios también se aplicará a los juegos realizados por desarrolladores de trabajo bajo la dirección de Sony.

De igual forma, Eric Lempel realizó una pequeña comparativa con el MCU de Marvel, de esta forma, los fans pueden asociar el nuevo logo con el potencial de Sony:

“Lo que realmente queríamos hacer era crear una forma de traer al consumidor al mundo. Cuando juegan nuestros juegos, esa es la buena pieza robusta que sucede, y luego te transportas a una aventura con mundos ricos, viejos personajes e historias realmente cautivadoras. Todos somos grandes fanáticos de Marvel. Uno de nuestros juegos más grandes de todos los tiempos tiene un personaje de Marvel con Spider-Man. Pero se trata realmente de hacer algo específico para nuestros juegos y nuestra industria”.

La marca de The PlayStation Studios será parte fundamental de Sony a partir del PlayStation 5, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento, pero promete llegar a nuestras manos en la temporada de holiday 2020.

Vía: GamesIndustry.biz