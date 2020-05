Rumor: No hay planes para más Nintendo Directs en un futuro

La pandemia global ha provocado que varias compañías tengan que re-pensar la forma en que comparten nueva información al público. Las presentaciones digitales se han vuelto el estándar para este verano, pero tal parece que no todos han logrado encontrar la forma perfecta de realizar anuncios. Sorprendentemente, es posible que Nintendo se encuentre en esta lista, debido a que un reporte indica que no hay planes para un Nintendo Direct en general.

Hace un par de semanas surgieron rumores que apuntan a que Nintendo retrasaría el Direct que, supuestamente tenían planeado para junio a finales del verano, pero, de acuerdo con Venture Beat, no hay planes para una presentación digital en general hasta nuevo aviso. Aparentemente, Nintendo le ha dicho a sus socios de desarrollo que no se detengan en anunciar sus juegos.

Esto no significa que Nintendo no tenga pensado realizar más Directs. La Gran N tiene en claro que no están seguros de cuándo pueden volver a producir el tipo de Directs que los fanáticos esperan, por lo que no quieren dejar a los desarrolladores a su disposición. Algo que puede darle un poco de validez a este reporte, es el anuncio de Paper Mario: The Origami King, algo de este calibre seguramente estaba planeado para una presentación especial, pero sólo fue revelado con un tráiler sorpresa.

Con supuestos anuncios de Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D World y una colección de juegos 3D de Mario en camino, será interesante ver el camino que decida tomar Nintendo. En temas relacionados, Nintendo desea extender la vida de sus iPs con juegos móviles. De igual forma, la compañía se ha preparado a largo plazo para el COVID-19.

Vía: Venture Beat