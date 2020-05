Ghost of Tsushima ocupará 50GB de almacenamiento

Ghost of Tsushima se ve increíble por múltiples razones, y una de ellas es su espectacular mundo abierto. La isla de Tsushima es un hermoso lugar para explorar, y la era donde está situada el juego se presta para unos apantallantes escenarios. Claro, los mundos abiertos también tienen un gran defecto, y es que por lo general suelen ocupar mucho espacio en tu disco duro, y lo nuevo de Sucker Punch no es la excepción.

Por medio de un listado en la PlayStation Store, se específica que requieres mínimo 50GB de espacio libre para poder instalar esta exclusiva de PlayStation 4. Si aún conservas tu PS4 con el HDD original, significa que consumirá al menos un 10 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Dicho esto, la gran mayoría de juegos AAA suelen ocupar este mismo espacio, algunos incluso más. Por ejemplo, The Last of Us: Part II ocupará el doble de espacio que Ghost of Tsushima, abarcando por lo menos 100GB de espacio en disco duro. Si piensas adquirir ambos juegos, será mejor que empieces a considerar la opción de adquirir un disco duro externo.

Ghost of Tsushima debutará el 17 de julio para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation Store