La versión digital de The Last of Us Part II requiere 100 GB de espacio libre

Si planeas obtener un copia de The Last of Us Part II de manera digital, será mejor que vayas liberando espacio de tu memoria del PlayStation 4. Similar a varios juegos de los últimos años, el nuevo título de Naughty Dog necesitará 100 GB para poder descargarse como es debido.

Esta información fue revelada gracias a la página del juego en Estados Unidos, en donde podemos encontrar información como compatibilidad con PS4 Pro, y las aspectos legales y de copyright del título. Por otro lado, aquellos que planean obtener TLOU II de manera física, necesitan saber que esta experiencia viene en dos discos.

Esto también es un práctica que hemos visto en los últimos años, con Final Fantasy VII Remake siendo el caso más reciente. De esta forma, el primer disco, usualmente, contienen información necesaria para el juego, mientras que el segundo disco nos ofrece la experiencia en sí.

The Last of Us II estará disponible en PlayStation 4 el próximo 19 de junio 2020. El pasado domingo casi todo el juego fue filtrado, y muchos spoilers circulan por internet. Afortunadamente, después de un pequeño retraso, el título ya está de regreso en la PSN.

