Ya puedes pre-comprar, una vez más, The Last of Us Part II en la PSN

The Last of Us Part II ha sufrido de un par de retrasos este año. Sin embargo, el último que tuvo el juego, en donde se canceló la fecha del 29 de mayo 2020, causó algo de controversia, debido a que las preventas del juego desaparecieron de la PlayStation Network. Afortunadamente, el juego ya cuenta con una nueva fecha de lanzamiento, y una vez más es posible hacer la preventa de The Last of Us Part II.

El nuevo trabajo de Naughty Dog llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio 2020, y ya puedes acceder a la PlayStation Store, ya sea por medio de tu consola o desde la página de internet.

En temas relacionados, Naughty Dog ha respondido ante la filtración de The Last of Us Part II. De igual forma, Ghost of Tsushima se ha retrasado hasta julio de este año, pero tal parece que ya no habrá más problemas con estos juegos.

Vía: PSN