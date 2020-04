Naughty Dog responde ante la filtración de The Last of Us Part II

Naughty Dog y The Last of Us Part II han estado en la mira del público últimamente. Lamentablemente, el día de ayer se filtró casi por completo el juego. Ante este hecho, los desarrolladores han emitido un comunicado en donde le piden al público que esperen a que el juego llegue a sus manos y no cedan ante la tentación de buscar spoilers.

Por medio de Twitter, Naughty Dog compartió en mensaje en donde tocan el tema de la filtración, así como la nueva fecha de lanzamiento que fue revelado el día de hoy. Esto es lo que dice el comentario:

“Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para ti. Nosotros sentimos lo mismo. Es decepcionante ver el lanzamiento y compartir o pre-lanzar imágenes del desarrollo. Haga todo lo posible para evitar spoilers y le pedimos que no lo estropee para otros. The Last of Us Part II estará en sus manos pronto. No importa lo que vea y escuche, la experiencia final valdrá la pena”.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Aunque los vídeos originales fueron eliminados inmediatamente, muchos spoilers siguen circulando. Así que si quieres disfrutar de este juego, será mejor que tengas mucho cuidado en internet. The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio 2020.

Vía: Naughty Dog