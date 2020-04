The Rise of Skywalker llegará a Amazon Prime Video en mayo

Tenemos muy, pero muy buenas noticias para todos los amantes de Star Wars. El día de hoy, por medio de un comunicado oficial se ha confirmado que Star Wars: The Rise of Skywalker debutará en el servicio de streaming Amazon Prime Video para el mes de mayo. Pero eso no es todo, pues todas las demás películas de la franquicia también estarán disponibles para todos sus sucriptores.

Específicamente, estas son todas las películas de Star Wars que obtendrás con tu suscripción:

– Star Wars: Episode I -The Phantom Menace

– Star Wars: Episode II -Attack of the Clones

– Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

– Star Wars: Episode IV – A New Hope

– Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

– Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi

– Star Wars: Episode VII- The Force Awakens

– Star Wars: Episode VIII- The Last Jedi

– Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

– Rogue One: A Star Wars Story

Ahora sí podrás maratonear como se debe esta épica saga de inicio a fin.

Aun si no eres muy fan del universo creado por George Lucas o simplemente no tienes ganas de volverlas a ver, entonces checa todos los demás estrenos que se sumarán al servicio en los siguientes 30 días:

– Maleficent: Mistress of Evil.

– Battlestar Galáctica: Temporadas 1-4.

3 de mayo

– 300: Rise of an Empire

7 de mayo

– Ready Player One

9 de mayo

– Rampage

10 de mayo

– Onward

– El hubiera sí existe

– Jack & Jill

16 de mayo

– Guadalupe Reyes

22 de mayo

– Homecoming (serie)

23 de mayo

– Game Night

¿Cuál de estos estrenos te tiene más emocionado? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Fuente: Amazon Prime Video (Comunicado Oficial)