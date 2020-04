El personaje de Bardock en Dragon Ball no fue creado por Akira Toriyama

Con el paso del tiempo, Bardock se ha convertido en uno de los personaje de Dragon Ball más amados por todo el público. El padre de Goku hizo su primera aparición en Dragon Ball Z: Una solitaria batalla final – Quien desafió a Freeza, el padre del Guerrero Z Son Goku, y desde entonces ha hecho un par de apariciones ocasionales en el anime, manga y videojuegos. Sin embargo, este saiyajin no fue creado por Akira Toriyama, autor de este shonen.

Así es, en una recién entrevista, se ha revelado que Bardock fue una sugerencia por parte Toei Animation, y Katsuyoshi Nakatsuru fue el artista responsable de crear a este icónico personaje, así como al escuadrón del papá de Goku, los cuales aparecieron por primera vez en la televisión en 1990.

Como parte del material adicional de Dragon Ball Z Special Selection DVD, Toriyama ha confesado que él no fue el responsable de este personaje y ha dicho que:

“Para empezar, siempre olvido las cosas que empiezo y casi no tengo recuerdos de haber diseñado al padre de Gokú, Bardock, y a sus compañeros. Creo que, probablemente lo que ocurrió fue que alguien de la empresa de animación vino y me dijo: nos gustaría hacer una historia original basada en estos diseños… y cuando tuve los bocetos, sólo me dediqué a rehacerlos.”