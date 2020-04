Persona 5 Scramble podría debutar en Occidente, según reportes de Koei Tecmo

Desde su lanzamiento en Japón por allá de febrero, los fans de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers han estado deseando ver este título en Occidente. Afortunadamente, un nuevo reporte financiero de Koei Tecmo parece darnos un poco de esperanza.

La compañía ha lanzado su reporte FY2019, que por ahora solo está disponible en japonés, pero por medio de Twitter el usuario bk2128 ha resumido la información. Koei Tecmo tuvo un buen resultado en ventas del extranjero, y ante esto están considerando lanzar Persona 5 Scramble y el DLC de Nioh 2 en nuestra región.

Koei Tecmo’s upcoming plans are all known so far:

-Fairy Tail RPG on 25 June

-Harukanaru Toki no Naka de 7 on 18 June

-Nioh 2 DLC & Persona 5S localization are still being plannedhttps://t.co/qKIOzQoeQ2 pic.twitter.com/XpNfqirPBU

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) April 27, 2020