The Last of Us Part II recibe nueva fecha de estreno

Originalmente, The Last of Us Partt II iba a estar disponible el próximo 29 mayo de este año, sin embargo, después de algunos problemas de logística, Naughty Dog se vio en la necesidad de retrasar el juego de manera indefinida. Afortundamente, el día de hoy Sony ha confirmado que The Last of Us Part II llegará a PlayStation el próximo 19 de junio 2020.

Por medio de un mensaje en PlayStation Blog, Hermen Hulst, el jefe de Worldwide Studios, SIE, reveló esta información, y agradeció a los estudios de Naughty Dog y Sucker Punch, quienes revelaron que Ghost of Tsushima se ha retrasado por un par de semanas, por su arduo trabajo. Esto fue lo que mencionó:

“Quiero felicitar personalmente y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros, ya que sabemos que no es una hazaña fácil llegar a la meta en estas circunstancias. Ambos equipos han trabajado duro para ofrecer experiencias de clase mundial, y no podemos esperar a ver qué piensan de ellos cuando salgan en unos pocos meses”.

Esta noticia sale a luz un día después de que el juego de The Last of Us Part II fuera filtrado casi por completo en internet. Afortunadamente, aquellos que desean jugar la tan añorada secuela, no tendrán que esperar tanto como muchos habían especulado.

Vía: PlayStation Blog