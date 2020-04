Éstos son los juegos de Final Fantasy y Resident Evil más vendidos en EE.UU.

Hace un par de días, el NPD Group, asociación estadounidense dedicada a registrar las ventas de videojuegos, reveló cuáles han sido los juegos más vendidos en las serie de Resident Evil y Final Fantasy.

Esta lista toma en en cuentas las ventas de manera física y digital entre 1995 y 2020. Sin embargo, no proporciona números concretos, y sólo toman en cuenta a Estados Unidos. A continuación los primeros 10 lugares de la respectiva serie.

-Final Fantasy XV

-Final Fantasy VII

-Final Fantasy XIII

-Final Fantasy X

-Final Fantasy VIII

-Final Fantasy XII

-Final Fantasy X-2

-Final Fantasy IX

-Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

-Final Fantasy XI

Top selling #FinalFantasy titles (life-to-date sales in the U.S.) pic.twitter.com/TqxnI1zAV9

— NPD Games (@npdgames) April 8, 2020