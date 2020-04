FFVII Remake vendió más tres millones de unidades en tres días

Final Fantasy VII Remake era uno de los lanzamientos más esperados de 2020. Así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que el juego es todo un éxito en el mercado. En su primera semana, este JRPG se logró posicionar en los primeros puestos de ventas en diferentes regiones del mundo. El día de hoy Square Enix ha revelado una gran cifra de ventas.

En sólo tres días, Final Fantasy VII Remake logró vender 3.5 millones de unidades a nivel global. Este número combina las ventas digitales y los envíos de copias físicas. De igual forma, por medio de un tweet se le agradeció a todas las personas que lograron hacer esto posible.

We're proud to announce we shipped and digitally sold over 3.5M copies of #FinalFantasy VII Remake in 3 days! ?

All of us would like to raise our Buster Swords to say THANK YOU to everyone who has supported us during launch, we hope you’re all enjoying the game! #FF7R pic.twitter.com/4m93Op7O9I

