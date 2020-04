Ghost of Tsushima se retrasa

El día de hoy, Sony anunció una nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us Part II, lamentablemente, esta decisión ha retrasado el estreno de Ghost of Tsuhsima, el cual originalmente estaba planeado para llegar a PlayStation 4 el próximo 26 de junio, y ahora saldrá al mercado hasta el 17 de julio 2020.

A medida que Sony y PlayStation se enfrentan ante los retos impuestos por el COVID-19, el calendario de lanzamientos se ha actualizado para reflejar el entorno de distribución global en el que nos encontramos actualmente. De igual forma, Hermen Hulst, el jefe de Worldwide Studios, SIE, agradeció la dedicación de Naughty Dog y Sucker Punch por su arduo trabajo en las tan esperadas exclusivas de PlayStation 4. Esto fue lo que mencionó:

“Personalmente quiero felicitar y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros, ya que sabemos que no es una tarea fácil llegar a la línea final bajo estas circunstancias. Ambos equipos han trabajado fuertemente para ofrecer experiencias de clase mundial, y esperamos ver lo que piensas de ellas cuando se lancen en solo unos meses”.

A pesar de que varios rumores apuntaban a que Ghost of Tsushima conservaría su fecha de lanzamiento del 26 de junio, al final del día, el juego sí cambió de fecha aunque no se fue hasta agosto como muchos aseguraban. Por el momento parece que no habrá más cambios radicales en el calendario de lanzamientos. Aunque no sabemos cuándo estará disponible Marvel’s Iron Man VR.

Vía: PlayStation Blog