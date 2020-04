Brothers in Arms contará con una adaptación live action para televisión

La propiedad de Brothers in Arms es amada por todos los fanáticos de los shooter de la Segunda Guerra Mundial. Aunque por el momento no hay noticias sobre una nueva entrega, Gearbox Software ha revelado que planea adaptar este juego a una serie de televisión live action.

El programa seguirá a un equipo de ocho soldados en una misión para rescatar a su coronel de los nazis antes de que descubran los planes del Día D. Explorará los lados aliados y del Eje de la guerra con una mirada realista, y presentará personajes basados en personas reales de la época.

Esto fue lo que comentó Randy Pitchford, el CEO de Gearbox, al respecto de este proyecto:

“Me encantan las historias que contamos en los juegos, y tenemos más historias que contar, pero un programa de televisión nos permite explorar este tema y el efecto sobre las relaciones y las personas de manera más amplia”.

Gearbox se ha aliado con el showrunner Scott Rosenbaum, quien ha colaborado en producciones como Queen of the South, V y Gang Related. Por otro lado, también está confirmado que Jean-Julien Baronnet (Assassin’s Creed); Richard Whelan (Band of Brothers: The Pacific) y Sean Haran (jefe de negocios en Gearbox) serán productores de Brothers in Arms. Por otro lado, por el momento el proyector carece de un director y una cadena televisiva, aunque se espera que se logren encontrar mentes creativas que compartan la visión de esta serie para estos puestos.

Por otro lado, Rosenbaum se muestra muy entusiasmado por este adaptación televisiva:

“La historia que terminamos usando nunca ha sido dramatizada en la televisión. Casi 800 militares estadounidenses fueron asesinados y tuvieron que ser encubiertos porque los Aliados se estaban preparando para la verdadera invasión de Normandía”.

Vía: The Hollywood Reporter