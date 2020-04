El remake de Destroy All Humans! estará disponible en julio 2020

2020 es el año de los remakes. Desde Resident Evil 3, pasando por Final Fantasy VII, Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom y, por último, pero no menos importante, Destroy All Humans! El clásico juego de PS2 y Xbox de 2005, también contará con una re-imaginación para las plataformas modernas, y ya sabemos cuándo estará disponible.

Será el próximo 28 de julio 2020 cuando tendremos la oportunidad de revivir nuestra infancia con este juego en PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia. El juego tendrá un precio de $29.99 dólares en PC, y $39.99 dólares en consolas. Similar a Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated, tendremos la oportunidad de conseguir un par de ediciones especiales.

Para comenzar, aquellos que pre-ordenen el juego recibirán un conjunto de skins que se muestran en el trailer, incluido uno que usa Crypto en un traje blanco que es claramente un homenaje al cantante de Memphis Elvis Presley.

De igual forma, contamos con la Crypto-137 Edition, la cual incluirá una serie de elementos, como una figura de Crypto tamaño real, es decir de 60 centímetros de altura, y otros elementos como 6 litografías, una mochila, un muñeco antiestrés del extraterrestre y una caja especial, y tendrá un precio de $399.99 dólares.

También tenemos una edición llamada DNA Collector’s Edition, la cual incluye una figura de Crypto secuestrando una vaca, un llavero, seis litopgrafías, un muñeco antiestrés del extraterrestre y una caja especial, y tendrá un precio de $149.99 dólares.

El remake de Destroy All Humans! estará disponible el próximo 28 de julio 2020 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Vía: THQ Nordic