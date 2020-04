FFVII Remake podría continuar con pequeñas historias para salir más rápido

Tal parece que después del éxito comercial que ha experimentado Final Fantasy Remake a lo largo de abril, Square Enix por fin está dispuesto a hablar un poco más sobre las futuras entregas de esta reimaginación. Gracias a la guía Ultimania de este título, Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase revelaron un par de detalles bastante interesantes.

Debido a que no sabemos cuántas partes tendrá este remake, Nomura reveló que actualmente él y su equipo siguen discutiendo este tema. Lanzar un juego al nivel de FFVII Remake tomaría bastante tiempo, así que están considerando la posibilidad de trabajar en pequeñas historias que se podrían desarrollar más rápido. Esto fue lo que mencionó:

Por su parte, Kitase tampoco está seguro de cuántas partes tendrá este remake, aunque no desmiente rumores sobre una posible trilogía. Esto fue lo que mencionó:

Nomura: (How about the next part?) Depends on how many parts the overall story will be. If we divide the story into large parts, it'll take longer to make. If we divide it into more detailed smaller sections, then developing it will be faster. I hope to release the next one ASAP.

Aquellos que han terminado Final Fantasy VII Remake, se habrán dado cuenta que el final apunta a que los siguientes juegos de esta re-imaginación contarán con una historia algo diferente. Sin embargo, en la entrevista Kitase asegura que la historia del clásico juego de PlayStation 1 se conservará sin muchos cambios.

Quote by Kitase on how different the #FF7R will be from the original story:

"We’re not drastically changing the story and making it into something completely different than the original. Even though it’s a Remake, please assume the story of FF7 will continue as FF7 always has."

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 28, 2020