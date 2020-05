Nintendo quiere utilizar juegos móviles para extender la vida de sus IPs

La revelación de un nuevo Paper Mario volvió a poner a Nintendo bajo los reflectores, y vaya que les hacía falta. A comparación del PS4 y Xbox One, la Gran N no ha tenido tantos fuertes lanzamientos este año, pero afortunadamente eso está por cambiar con la llegada de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a finales de este mes. Para reforzar sus IPs y mantener relevantes a sus personajes, el gigante japonés planea seguir abordando el mercado móvil.

La incursión de Nintendo en el mercado de celulares ha sido un tanto mixta, sin embargo la Gran N tiene planes de seguir desarrollando nuevas aplicaciones para esta plataforma. Aunque su intención, más que cualquier otra cosa, es la de mantener a sus personajes relevantes, así lo declara su presidente Shuntaro Furukawa:

“Respecto al mercado para celulares, además de trabajar en las seis aplicaciones ya existentes, también estamos desarrollando nuevas aplicaciones. Aún no estamos en posición para revelar cuáles son. Considerando nuestra posición en el mercado móvil, no estamos buscando necesariamente lanzar muchas. Estamos utilizando el mercado de celulares para ampliar la vida de nuestras IPs con el interés de maximizar el negocio de Nintendo. No esperamos un mayor incremento de ingresos este año en el apartado móvil.”