Nintendo anuncia Paper Mario: The Origami King

Los rumores resultaron ser ciertos, y un nuevo juego de Paper Mario llegará a Switch este verano. De manera sorpresiva, Nintendo publicó un tráiler de Paper Mario: The Origami King, la siguiente gran aventura de este personaje de dos dimensiones.

Esta es la descripción que ofrece el sitio oficial del juego:

“Usa la capacidad de 1,000 brazos para extender tus brazos para interactuar con el entorno y resolver acertijos. En la batalla, alinea a los enemigos dispersos y planifica tu ataque para maximizar el daño con el nuevo sistema de batalla basado en el anillo que requiere habilidades para resolver acertijos y un ingenio rápido”.

Por lo visto,el sistema de compañeros que ha está ausente en las últimas dos entregas de la serie está de regreso. De igual forma, el juego introducirá un nuevo sistema de combate, esperemos que este se sienta más como The Thousand Year Old y no tan Sticker Star o Color Splash.

Puedes conocer más este nuevo sistema de combate a continuación:

Paper Mario: The Origami King llegará a Nintendo Switch el próximo 17 de julio. Tal parece que esta revelación pudo haber sido uno de los grandes anuncios que Nintendo tenía planeado para el Direct de junio, el cual, supuestamente, ha sido retrasado.

Vía: Nintendo