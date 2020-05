EVO 2020 se llevará a cabo en línea y prescindirá de Super Smash Bros. Ultimate

Después de que el evento presencial de EVO 2020 fuera cancelado a inicios de este mes, los organizadores del evento han anunciado EVO Online 2020, una serie de torneos en línea que se llevarán a cabo a lo largo de julio. De igual forma, se han realizado un par de cambios en la alineación con respecto a la lista anterior.

Los cambios más grandes son la salida de Super Smash Bros. Ultimate y Marvel vs Capcom 2. Sin duda alguna, este es un gran golpe para la comunidad de Smash, debido a que será la primera vez que un juego de esta serie no estará presente en EVO en mucho tiempo. Por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión, aunque probablemente tiene que ver con el hecho de que el servicio online de Nintendo Switch no es el mejor del mercado.

Estos son los juegos que sí formarán parte de EVO Online 2020:

-Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

-2ournament of Champions

-Dragon Ball FighterZ

-Tekken 7

-Street Fighter V: Champion Edition

-SoulCalibur VI

-Granblue Fantasy Versus

-Samurai Shodown

De igual forma, se llevarán a cabo una serie de torneos abiertos de otros cuatro juegos más, entre los que hay uno muy demandado. Exactamente serán todos estos:

-Mortal Kombat 11: Aftermath

-Killer Instinct

-Them’s Fighting’ Herds

-Skullgirls 2nd Encore

EVO 2020 se iba a celebrar en un único fin de semana que iba a tener lugar entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Sin embargo, EVO Online 2020 se llevará a cabo durante cinco fines de semana:

-Del 4 al 5 de julio

-Del 11 al 12 de julio

-Del 18 al 19 de julio

-Del 25 al 26 de julio

-Del 31 de julio al 2 de agosto

